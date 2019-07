Inaugurato bivacco Bech sulla Canavesana

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - L'assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, ha inaugurato oggi ad Ingria (Torino) il bivacco in località Bech, punto di riferimento turistico sull'itinerario "Alta Via Canavesana", e un Ecomuseo ispirato alle tipicità delle montagne delle valli Orco e Soana.

"Ho voluto essere presente in uno dei Comuni più piccoli incastonati nelle valli Orco e Soana - ha detto l'assessore Poggio - perché è importante valorizzare le identità del Piemonte. Il bivacco, primo di tanti altri di un fitto percorso di sentieri nelle nostre valli, e l'Ecomuseo sono due esempi di quel turismo ecosostenibile, sportivo e culturale che consente anche, mediante la storia raccontata dagli abitanti, di recuperare il valore delle tradizioni e dell'origine dalle loro famiglie".

Con l'assessore Poggio erano anche il sindaco Igor Desantis, l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, il consigliere regionale Andrea Cane e il presidente del Gruppo di azione locale, Marco Bonati.