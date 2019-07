Wetaxi, 1,3 milioni da investitori

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - Gli investitori credono nella nuova mobilità urbana. Wetaxi, la piattaforma che permette di prenotare e condividere il taxi tramite smartphone con la tariffa garantita, ha realizzato un aumento di capitale di 700 mila euro, con cui accoglie tra i nuovi soci Maider e Grimmer. A questi si aggiungono 600mila euro della linea di debito offerta da Mediocredito Italiano.

"Gli investimenti ricevuti rappresentano una spinta per lo sviluppo del nostro business, non soltanto in termini economici ma anche perché ci danno l'opportunità di contare su nuovi soci e su un network sempre più ampio", sottolinea Massimiliano Curto, ceo di Wetaxi.

Wetaxi è stata selezionata per partecipare ad EndeavorX, il programma - sviluppato da Endeavor Italia in collaborazione con Fondazione Crt ed Ey - che supporta gli imprenditori che dimostrano di avere il potenziale per giocare, in futuro, un ruolo di primo piano nell'ecosistema imprenditoriale locale e internazionale.