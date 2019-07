Torino: Lyanco prolunga fino al 2024

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - Il Torino festeggia il 3-0 col Debrecen, nell'andata del secondo turno preliminare di Europa League, regalandosi il rinnovo di Lyanco. Il difensore, per sei mesi la scorsa stagione al Bologna, ha prolungato fino al 2024 l'accordo col club. Una conferma della volontà del club di puntare sul brasiliano e - in attesa dei rinforzi necessari a completare la rosa - di voler investire per confermare al gran completo la squadra. "Molto felice, continuiamo forte. Sempre forza Toro", scrive su Instagram il giocatore, immortalato col presidente Urbano Cairo, che per lui ha respinto le richieste del Bologna e della Roma.