Torino, arrivano monopattini elettrici

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - Parte a Torino la sperimentazione dei monopattini elettrici e dei segway: potranno circolare nelle zone 30, nelle strade a velocità limitata a 30 km/h e nelle piste ciclabili e ciclopedonali. La delibera che autorizza la sperimentazione della 'micromobilità elettrica' è stata approvata dalla Giunta comunale, su proposta dell'assessora Maria Lapietra, dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale del 4 giugno.

"Abbiamo aderito a questa possibilità - spiega Lapietra - per offrire ai cittadini altre modalità di mobilità alternative e per agevolare il cosiddetto 'ultimo miglio' negli spostamenti intermodali. Si tratta di un servizio che si può integrare con quelli già attivi contribuendo così a diminuire l'uso dei mezzi più inquinanti aiutandoci a migliorare l'ambiente e la qualità dell'aria". Fino a oggi vietati, monopattini e segway dovranno essere condotti esclusivamente da maggiorenni e minori in possesso della patente Am e potranno viaggiare alla velocità massima di 20 km orari.