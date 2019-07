Pennello da Guinness, un milione dollari

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - Si chiama Diamond Star e ha 780 diamanti che compongono il disegno di una fenice. Valore: un milione di dollari. Lo ha creato Stella Grossu, moldava, 40 anni, una laurea di ingegneria e una carriera in ascesa nell'estetica, in Italia e all'estero. Con questo pennello, che è in fase di ultimazione e quindi non si può ancora vedere, Stella proverà il 10 ottobre, negli Emirati Arabi, a entrare nel Guinness dei Primati. Partecipa l'artigiano Antonio Vietri, il Calzolaio d'Oro che ha tra i clienti gli sceicchi: è pronta la scarpa da 30 carati, tacco in oro, 19,9 milioni di dollari.

A fine anno Stella aprirà a Torino la Royal Academy of MakeUp, scuola altamente qualificata, dove si potranno imparare le tecniche del trucco. Il pubblico? Ragazze, aspiranti stilisti della bellezza e professionisti: 10-15 per corso. Succursale a Dubai. L'idea di Stella è di creare una linea di pennelli di valore inferiore, ma nell'Academy si potrebbe noleggiare un pennello da mezzo milione di dollari per un'occasione speciale.