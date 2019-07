No reggiseno per Rakete, basta violenza

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - "Non vogliamo dare scandalo ma denunciare una violenza che noi troviamo assurda". Giulia Trivero invita così tutte le donne a rinunciare, nella giornata di domani, al reggiseno. 'Freenipplesday', questo è il nome dell'originale protesta, è una campagna che la giovane studentessa e attrice lancia con l'amica e collega Nicoletta Nobile in solidarietà con Carola Rakete, oggetto di insulti per non avere indossato il reggiseno durante la sua audizione in procura ad Agrigento.

"Carola Rakete è stata oggetto di una valanga di insulti beceri per un semplice gesto di libertà femminile che non voleva certo essere offensivo - sostiene -. Oggi gli insulti e la cattiva informazione hanno una diffusione immediata e terribile.

Noi cerchiamo di spiegare questo, e se questa è politica, che politica sia. Ce n'è così bisogno!".

Alla campagna, spiegano le due promotrici, stanno aderendo anche numerosi uomini, che domani indosseranno il reggiseno o praticheranno un foro sulla maglietta all'altezza del capezzolo.