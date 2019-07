La Sorgente dell'amore, film sull'acqua

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - Il tema dell'acqua è protagonista dell'appuntamento del primo agosto della rassegna Cinema a Palazzo Reale col film 'La sorgente dell'amore' (La Source des femmes) di Radu Mihaeleanu. La serata è stata programmata in occasione della mostra 'Goccia a goccia dal cielo cade la vita.

Acqua, Islam e Arte', in corso al Mao Museo di Arte Orientale di Torino fino al primo settembre La mostra narra, attraverso immagini, reperti, libri e miniature, la varietà e la ricchezza di manufatti legati al tema e all'uso dell'acqua. Tra gli oltre 120 manufatti esposti, sono presenti bocche di fontane siriane, tappeti, una coppa in vetro iraniana, uno spargiprofumo proveniente dall'India, oltre a numerosi manoscritti. L'allestimento, un gioco tra suono e movimento dell'acqua, immerge opere e visitatori in un paesaggio di suoni e immagini.

Il film di Mihaileanu, ambientato in un piccolo villaggio arabo, testimonia come l'acqua sia vissuta come sorgente 'femminile' dell'esistenza.