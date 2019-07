Fausto Coppi rivive al Teatro Carignano

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - A cento anni dalla nascita Fausto Coppi rivive nel reading 'Fausto Coppi. L'affollata solitudine del campione', di Gian Luca Favetto, andato in scena questa sera, in prima nazionale al Teatro Carignano di Torino.

Sul palco, lo stesso regista e scrittore Gian Luca Favetto, Michele Maccagno, Fabio Barovero e l'allieva della Scuola del Teatro di Torino Letizia Russo. Si tratta di una produzione del Circolo dei lettori e del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale che verrà replicato domani in occasione agli European Master Games in corso a Torino.

Lo spettacolo è un omaggio al legame d'amore che Coppi aveva con il territorio piemontese, ma anche allo sport e allo spirito sportivo che caratterizzò tutta la vita del grande campione del ciclismo amatissimo da tutti gli italinai.