Casella postale aperta per Lingua Madre

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - E' in corso fino al prossimo 12 dicembre la XV edizione del Concorso letterario di Lingua Madre, ideato da Daniela Finocchi, promosso dalla Regione Piemonte, dedicato alle donne straniere o di origine straniera residenti in Italia, e da anni inserito nelle manifestazione del Salone del Libro.

"La cassella postale 427 alla quale indirizzare i racconti, le fotografie o i lavori di gruppo rimane aperta tutto agosto - spiega Finocchi - in quanto l'estate è il tempo ideale per partecipare ad una manifestazione che chiede alle donne di fermarsi un momento e a dedicarsi al proprio percorso personale e culturale".

Ad oggi hanno mandato i loro lavori, in questi anni, oltre 7.000 donne. Il progetto, sostenuto dal Centro per il libro e la lettura del Mibac è andato crescendo di anno in anno distribuendo le sue oltre 100 attività lungo il corso di tutto l'anno in collaborazione, tra l'altro, con le carceri italiane e numerose università tra cui la Statale di Milano e le Università di Torino e Firenze.