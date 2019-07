Tumore alla prostata, laser lo 'brucia'

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Al terzo posto nella scala della mortalità, mette insieme l'8% dei decessi oncologici. Il tumore alla prostata è il più frequente tra gli uomini, con oltre il 20% di tumori diagnosticati a partire dai 50 anni d'età.

L'ultima novità per il suo trattamento è la terapia fotodinamica, l'uso del laser per bruciarlo senza danneggiare continenza urinaria e potenza sessuale.

La tecnica, secondo gli studi, riduce il rischio di sviluppare tumori di grado superiore. A utilizzarla è l'Urologia dell'Ospedale Humanitas Gradenigo di Torino, diretta da Giovanni Muto e coinvolta in uno studio che riguarda anche San Raffaele di Milano e Federico II di Napoli.

"L'evoluzione di questi tumori è incerta - spiega Muto - possono restare tali per anni, senza creare problemi, ma anche andare in progressione". Inevitabili i controlli periodici, che spesso angosciano il paziente. La nuova tecnica comporta un intervento di un'ora e mezza, dopo il quale si può tornare a casa in 24-48 ore.