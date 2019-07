Le acrobazie di Torinodanza in montagna

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - Torinodanza esplora le relazioni fra danza e montagna con tre giorni di spettacoli, dal 26 al 28 luglio ad Avigliana, Sestriere e Prali, per mettere in connessione la città di Torino e le sue montagne. "ANDIAMO!" è il secondo capitolo di #VERTIGINE, che coinvolge anche Malraux scène nationale Chambéry Savoie, Associazione Dislivelli di Torino e Université Savoie Mont Blanc.

Apre la manifestazione Piergiorgio Milano, danzatore, coreografo e circense, sulla Palestra di Roccia di Avigliana.

L'aostano Marco Chenevier guida invece un laboratorio a Sestriere, trasformando giovani sciatori in performer. Silvia Gribaudi, coreografa torinese attenta al lavoro sul corpo, presenta a una prima traccia di creazione a Prali. A integrare il programma grandi personaggi di montagna, come la guida alpina Anna Torretta, il campione di sci Piero Gros e l'antropologa e scrittrice Irene Borgna, protagonisti degli incontri coordinati dal giornalista e scrittore Enrico Camanni che seguiranno ogni spettacolo.