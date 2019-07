Europa League: Mazzarri, Torino perfetto

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "I ragazzi l'hanno fatta sembrare più facile di quel che è stata. Siano stati perfetti in ogni zona del campo. A fare i pignoli si poteva segnare prima, avendo avuto le nostre occasioni, ma sono comunque contentissimo". Così il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria sul Debrecen. "Non era facile controllarli e bloccare le loro eventuali ripartenze - aggiunge Mazzarri -.

Comunque non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo passare il turno ad ogni costo".