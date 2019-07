BasicNet, volano ricavi e utile netto

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - BasicNet - la società che detiene i marchi Robe di Kappa, Superga, K-Way, Jesus Jeans, Briko, Sebago e Sabelt - ha chiuso il primo semestre 2019 con vendite aggregate per 484,8 milioni di euro (+21,6%), un fatturato consolidato a 137,8 milioni (+48,6%). In forte crescita anche l'Ebit (+43,8%) a 14,6 milioni di euro e il risultato netto consolidato a 10,4 milioni (+60,2%). I risultati - approvati dal consiglio di amministrazione presieduto da Marco Boglione - recepiscono gli effetti dell'acquisizione del licenziatario francese Sport Finance, ora denominato Kappa Europe.

Basicnet continua a crescere nel mercato europeo (+18%), ma ha anche un importante sviluppo nel mercato americano (+54,8%).

In forte ripresa i mercati di Medio Oriente e Africa (+46,2%), mentre i mercati asiatici e l'Oceania registrano una crescita dell'11,6%; L'indebitamento finanziario della società al 30 giugno è pari a 86,9 milioni di euro (57,2 milioni al 30 giugno 2018 e 51,7 milioni al 31 dicembre 2018).