Ancora caldo, domani allerta temporali

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Il caldo africano ha le ore contate in Piemonte. Le massime in pianura si manterranno sui 34-35 gradi, con valori percepiti che arrivano a sfiorare i 40 gradi, fino a domani, quando l'avvicinarsi di un'area di bassa pressione nordatlantica determinerà condizioni di instabilità.

Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, prevede temporali, anche di forte intensità, sui settori occidentali e settentrionali. Emessa un'allerta gialle per rischio idrogeologico limitata oggi ai settori alpini, ma estesa alle pianure settentrionali, dal torinese al novarese, per domani.

Attese grandinate e forti raffiche di vento, con la possibilità di caduta alberi e trasporto di detriti in corrispondenza degli impluvi. Maltempo anche nel fine settimana, con temporali di forte intensità sabato e precipitazioni diffuse domenica. In calo lo zero termico, che passerà dai 4.500-4.600 metri di oggi ai 3.800-3.600 metri di sabato, e delle temperature.