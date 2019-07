Tav, Parlamento non la può bloccare

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Il cosiddetto 'passaggio in Parlamento' con un disegno di legge per abrogare la ratifica dei trattati internazionali sul Tav Torino-Lione è "irrealizzabile".

E' quanto affermano, da Torino, fonti vicine sia ai No Tav della Valle di Susa sia al Movimento 5 Stelle. Per sostenere la tesi è richiamato un apposito ddl che fu presentato nel 2013, la scorsa legislatura, in Senato (primo firmatario fu il pentastellato Marco Scibona, valsusino). "Il presidente Piero Grasso - viene spiegato all'ANSA - lo dichiarò irricevibile".

Nella lettera di risposta diffusa da Grasso si precisò che il provvedimento era in contrasto con gli articoli 80, 87 e 117 della Costituzione. Il presidente concluse che "ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo, esso può essere modificato solo per via diplomatica tra i due governi, mentre non è prevista nessuna forma di denuncia o di recesso unilaterale". La conseguenza, secondo le fonti, è che bisognerebbe convocare una apposita Conferenza intergovernativa tra i due Paesi.