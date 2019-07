Il premier Conte "dimostra di non conoscere la determinazione del movimento No Tav". E' la conclusione di un messaggio che sta circolando in queste ore sui siti web di area.

Nel testo si legge fra l'altro che il presidente del Consiglio "sa che la Torino-Lyon non serve a nulla", "sa che si creerà un problema di ordine pubblico", "ha ben chiaro" che "perderà tanti voti e rispetto politico" ma "non conosce la determinazione del movimento No Tav".