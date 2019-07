Juventus: Sarri, il titolare è Szczesny

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - "Buffon è stato strepitoso sui rigori, la forza di questo ragazzo stupendo è che è un combattente nato: nel momento di difficoltà si è fatto trovare pronto. Sarà tenuto in forte considerazione, ma siamo stati chiari fin da subito con lui: il titolare per noi è Szczesny". Lo ha detto il tecnico della Juventus Maurizio Sarri dopo il successo sull'Inter nella gara per l'International Champions Cup. "De Ligt ha fatto la parte di gara in cui abbiamo fatto peggio ma non ha nessuna responsabilità su questo - ha aggiunto in conferenza stampa -.

Cristiano ha fatto la solita partita di alto livello. Rabiot? Ha fatto una buona partita ha margini di miglioramento enorme. Mi ha sorpreso da centrocampista centrale".