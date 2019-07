Icardi, Candiolo eccellenza del Piemonte

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - "L'Istituto per la ricerca e la cura dei tumori di Candiolo è una struttura di eccellenza del Piemonte che mi auguro possa presto ampliarsi". Così l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, in visita all'Istituto per la ricerca e la cura dei tumori di Candiolo, unico Irccs riconosciuto in Piemonte.

"Ho avuto modo di fare i complimenti al direttore generale, Antonino Sottile, e al direttore scientifico, Anna Sapino, per gli eccellenti risultati ottenuti e per il lavoro che ricercatori, medici ed operatori sanitari svolgono ogni giorno con passione ed impegno - aggiunge l'assessore Icardi -. Un esempio di istituzione privata che lavora a favore del territorio e che si integra con il pubblico in modo virtuoso".

Di recente l'Istituto ha annunciato un investimento da 100 milioni di euro per raddoppiare nei prossimi cinque anni gli spazi dedicati alla cura e alla ricerca.