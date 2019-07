Gay,Cannata si dimette da vicepresidente

(ANSA) - VERCELLI, 24 LUG - Giuseppe Cannata, il medico 72enne indagato per aver scritto sulla sua pagina Facebook "E questi schifosi continuano imperterriti. Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili", si è dimesso da vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli. La lettera di dimissioni è stata protocollata questa mattina in municipio. Cannata mantiene comunque la carica di consigliere comunale, ma non del gruppo di Fratelli d'Italia, da cui si è autosospeso.

Cannata è accusato di istigazione a delinquere, aggravata per aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici e telematici.

Domani, in concomitanza con il Consiglio comunale su bilancio e opere pubbliche, l'Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia ha organizzato un presidio di fronte al palazzo municipale "per protestare contro l'omofobia istituzionale" e contro le parole di Cannata. Titolo del flashmob, "Ammazzateci tutti". Era stato proprio il comitato Arcigay vercellese a sollevare il caso e a presentare per primo un esposto sul post incriminato.