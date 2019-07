Fca, Cern dedica Auditorium a Marchionne

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - A un anno dalla scomparsa di Sergio Marchionne, Fca ricorda il suo amministratore delegato con un'immagine del progetto del Science Gateway, nuovo centro per l'educazione e la divulgazione delle scienze che sarà realizzato dal Cern di Ginevra, su progetto dallo studio di architettura Renzo Piano Building Workshop. La sala più grande, un Auditorium da 900 posti, sarà infatti dedicata a Sergio Marchionne.

Pensato per un pubblico di ogni età, il Science Gateway offrirà aree espositive, laboratori didattici per avvicinarsi al mondo della fisica e in generale della scienze. Il costo del Science Gateway verrà coperto da donazioni, il più consistente delle quali proviene da Fca Foundation: l'atto di donazione - pari a 45 milioni di franchi svizzeri - è stato firmato a Torino dal direttore generale del Cern, Fabiola Gianotti, e dal presidente di Fca, John Elkann. L'inizio dei lavori è programmato per il 2020 e il completamento è previsto per il 2022.