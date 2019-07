Conte dice si alla Torino-Lione

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "A queste condizioni solo il Parlamento potrebbe adottare una decisione unilaterale" per fermare il Tav, visto che la ratifica dell'accordo sul Tav è stata fatta dal Parlamento. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in un video su Facebook, dove di fatto apre alla prosecuzione della Torino-Lione.

"Rappresento un governo appoggiato da due forze politiche che sul punto la pensano in maniera opposta. In gioco ci sono tanti soldi, che sono vostri, e vanno gestiti con la massima attenzione. Vanno gestiti come farebbe un buon padre di famiglia", aggiunge ricordando che nelle ultime settimane "l'Ue si è detta disponibile ad aumentare lo stanziamento dal 40% al 55%" e che non realizzare l'opera "costerebbe molto di più che farla".