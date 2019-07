Cirio, la Torino-Lione si farà

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - "La Tav si farà perché è strategica per il futuro del Piemonte e del paese. Perché il 26 maggio c'è stato un referendum e il 90% dei piemontesi ha detto che l'opera va fatta". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, questa mattina a Rai Radio1 durante la trasmissione 'Radio anch'io' condotta da Giorgio Zanchini.

"La regola della democrazia dice che chi ha vinto le elezioni deve decidere e noi decidiamo che la Tav va fatta, per quanto ci compete - sottolinea -. Ho incontrato Toninelli mercoledì scorso. Abbiamo fatto un punto importante su tutti i nodi del Piemonte. Ma non abbiamo parlato di Tav perché, ha detto lui, la Tav è una questione che tratta il Presidente del Consiglio".