Schianto sulla To-Mi,un morto e 6 feriti

(ANSA) - VERCELLI, 22 LUG - Incidente mortale, oggi pomeriggio, sull'autostrada A4 in direzione Milano, all'altezza di Borgo d'Ale (Vercelli).

Ad essere coinvolte, secondo le prime ricostruzioni, quattro auto, una moto e un tir; lo schianto ha causato un morto, di cui non sono state diffuse le generalità, e sei feriti, quattro codici verdi e due codice gialli. I feriti meno gravi sono stati portati all'ospedale di Chivasso, gli altri al Sant'Andrea di Vercelli.

La A4 è rimasta chiusa dal casello di Santhià a Rondissone in direzione Milano. Sul posto la Polstrada, i vigili del fuoco e i i medici del 118, che hanno prestato i primi soccorsi.