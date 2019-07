European Master Games, in 7.500 a Torino

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Oltre 7.500 atleti da 75 Paesi sono attesi a Torino per la IV edizione degli European Master Games.

Il più anziano è il ceco Vaclav Hejda di 93 anni, che gareggerà nell'atletica leggera. La parata inaugurale è in programma sabato a partire dalle 16, con ritrovo al Parco del Valentino e arrivo in Piazza Castello. Alle 20, apertura e alzabandiera. La chiusura sarà il 4 agosto, con una cerimonia sempre al Valentino.

"La passione per lo sport - ha detto presentando la manifestazione il presidente del Comitato organizzatore, Fabrizio Benintendi - ci unisce a fa grande questa città".

"Persone più attive - ha sottolineato la sindaca di Torino, Chiara Appendino - creano società più felici, sane e solidali.

Io farò a mia parte sui campi di beach volley, uno sport che mi ha sempre divertito e ora è tornato a appassionarmi".

"La Camera di Commercio di Torino - ha aggiunto il presidente Vincenzo Ilotte - sostiene lo sport come elemento di visibilità internazionale e di sviluppo locale".