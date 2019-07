Allergie alimentari, 40 morti ogni anno

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - In Italia 1 milione e mezzo di persone soffre di allergie o intolleranze alimentari. Si registrano 40 morti all'anno. Sarà l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta il Centro di Referenza Nazionale per la rilevazione negli alimenti di sostanze e prodotti che provocano allergie.

"Avere un Centro di referenza nazionale significa iniziare un percorso virtuoso per fare squadra", sottolinea il presidente Giorgio Gilli. "Torino - spiega Silvio Borrello, direttore generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute - è stata scelta perché è un'eccellenza.

Questo centro ha un ruolo importante anche per l'industria e per l'export. E' anche centro europeo per la Bse (il morbo della mucca pazza) e per le malattie dei mammiferi acquatici". Lucia Decastelli, responsabile del Centro, ha ricordato che l'Istituto effettua ogni anno fino a 1.300 analisi per la ricerca di allergeni negli alimenti. I dipendenti oggi sono 420 ma sono previste assunzioni.