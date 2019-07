Spento rogo rifiuti nel Vercellese

(ANSA) - VERCELLI, 21 LUG - Sono terminate nella notte le operazioni di spegnimento dell'incendio che ha colpito cumuli di rifiuti all'esterno della ditta Vescovo Romano di Palazzolo (Vercelli), specializzata nel trattamento e riciclaggio di vari tipi di scarti. Ad intervenire sono state squadre di vigili del fuoco da Vercelli, Trino, Santhià e Livorno Ferraris, che hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme.

A seguito di controlli effettuati da Arpa durante la giornata nelle abitazioni limitrofe all'impianto, tra Palazzolo e Fontanetto Po, non sono state rilevate concentrazioni preoccupanti di sostanze nocive per l'uomo.