Juve, risolti problemi visto Demiral

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - Risolti i problemi relativi al visto di Demiral, che proseguirà la tournée con la Juventus anche in Cina. A comunicarlo la stessa società bianconera con un tweet: "Concesso il visto per la Cina - si legge nel post della Juventus - a Merih Demiral. Il difensore sarà disponibile anche per la partita di Nanchino" che la squadra di Sarri giocherà contro l'Inter di Conte. Presenza messa in dubbio dal ritardo nella concessione del visto da parte delle autorità cinesi, visti i rapporti tesi tra Cina e Turchia, paese natale del difensore bianconero.