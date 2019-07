Alpinista ferito, raggiunto da colleghi

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - L'alpinista Francesco Cassardo rimasto ferito sul Gasherbrum VII in Pakistan e il suo compagno di cordata Cala Cimenti sono stati raggiunti da colleghi partiti in mattinata dal campo base. Cassardo dovrà adesso essere trasportato a una quota più bassa e raggiungibile in sicurezza dagli elicotteri. A portarsi sul posto sono stati gli alpinisti Denis Urubko e Dan Bowie. Dal campo base, secondo quanto viene riferito, si stanno preparando a muoversi anche due polacchi.

"Visto che l'elicottero non arriva abbiamo deciso di portarlo giù a piedi. Probabilmente cammineremo tutta la notte ma portiamo Francesco in salvo". E' il messaggio che l'alpinista Cala Cimenti ha fatto diffondere dopo essere stato raggiunto.

"Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi conferma che da ieri con la Farnesina e l'Ambasciata si sta chiedendo alle autorità pachistane di fare il massimo per soccorrerlo nei tempi più rapidi. Costante è il contatto coi suoi familiari". Lo scrive la Farnesina in un tweet.