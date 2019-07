De Sciglio, vogliamo grande stagione

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - "Abbiamo cambiato tanto rispetto agli altri anni, il metodo di Mister Sarri è totalmente diverso, i lavori sono quasi tutti con la palla. Domani nel primo test stagionale proveremo a far vedere quello che abbiamo fatto nella prima settimana di lavoro". Mattia De Sciglio non vede l'ora di scendere in campo contro il Tottenham, nell'amichevole di domani che segnerà il debutto di Sarri sulla panchina della Juventus.

"Dal mio punto di vista personale, gli stimoli sono molto alti - aggiunge da Singapore al sito internet della Juventus -: l'obiettivo è fare una grande stagione e arrivare in fondo a tutte le varie manifestazioni. È una squadra molto forte, così come lo era negli scorsi anni. I nuovi giocatori che sono arrivati sono di ottimo livello e si sono messi subito a disposizione del gruppo".