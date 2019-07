Cto Torino, equipe donne reimpianta mano

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Con un intervento di nove ore al Cto di Torino, una equipe di sole donne ha riattaccato la mano sinistra di un uomo, mozzata da una sega circolare. In sala operatoria la chirurga della mano Maddalena Bertolini, con un aiuto e una specializzanda.

Il paziente è un cuneese di 62 anni, sportivo e amante della montagna, che ha avuto l'incidente a causa di una disattenzione mentre tagliava la legna nel giardino di casa. E' stato trasportato in elicottero al Cto, dove è stato operato.

"Una mano che funziona - sottolinea Maddalena Bertolini - è meglio della protesi più avveniristica. Interventi di questo tipo hanno un buon margine di successo, diciamo fra il 96% e il 98%, ma bisogna intervenire entro poche ore".

"Il Cto - aggiunge - è centro regionale di riferimento per la chirurgia della mano e la microchirugia. Purtroppo negli ultimi anni i centri di questo tipo in Italia si sono dimezzati: con il Ministero stiamo lavorando per metterli in rete, è fondamentale per intervenire con efficacia".