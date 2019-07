Alpinista precipita su massiccio M. Rosa

(ANSA) - AOSTA, 20 LUG - Sono in corso le operazioni di recupero di un alpinista che è precipitato sul versante piemontese della Punta Giordani (4.046 metri), nel massiccio del Monte Rosa. La scarsa visibilità sta ostacolando i soccorsi. Un tentativo di sorvolo è stato effettuato anche dall'elicottero del Soccorso alpino valdostano. L'allarme è stato dato dai due compagni di scalata rimasti illesi.

A dare l'allarme è stata una guida alpina, in zona con alcuni clienti, che ha assistito alla caduta dell'alpinista, presumibilmente lungo il versante est della montagna, in alta Val Sesia (Vercelli). I tecnici a bordo dell'eliambulanza, inviati sul posto dalla centrale operativa di Aosta, hanno soltanto individuato i compagni di cordata dell'alpinista precipitato, senza riuscire ad avvicinarsi a causa delle condizioni meteo in peggioramento. L'elicottero valdostano è rientrato alla base passando l'intervento al Soccorso Alpino Piemontese, che ha attivato l'eliambulanza 118 per il trasporto in quota delle squadre a terra.