Addio a Marisa Merz, donna arte povera

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - È morta Marisa Merz, artista torinese di fama internazionale, unica donna esponente della corrente dell'arte povera. Aveva 93 anni.

Moglie di Mario Merz, e madre di Beatrice, presidente della Fondazione Merz, ha esordito negli anni Sessanta esponendo a Torino lavori che anticipano l'Arte Povera. Ha esposto quindi in numerose personali e collettive in Italia ed Europa. Tra il 2017 e il 2018 ha realizzato una mostra itinerante inaugurata al Metropolitan Museum di New York. Nel 2013 la Biennale di Venezia le ha conferito il Leone d'Oro alla carriera.