Toffetti Premio Cultura Cinematografica

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Nell'ambito del Premio internazionale Amidei, al presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino, Sergio Toffetti viene conferito il Premio alla Cultura Cinematografica 2019, attribuito a una personalità che sia punto di riferimento fondamentale per il mondo della settima arte. E soprattutto che non si sia limitata alla propria area ma abbia costituito un punto di riferimento trasversale per la cultura cinematografica. In passato il premio è andato anche a Irene Bignardi, Paolo Mereghetti, a Vieri Razzini, Hollywood Party, Associazione 100Autori, I ragazzi del Cinema America.

"Toffetti - afferma la motivazione - ha dato con costanza e intelligenza un significativo contributo alla cultura cinematografica nel momento di transizione del cinema dal vecchio al nuovo millennio, dall'analogico al digitale. Il recupero della memoria e del patrimonio cinematografico come snodo centrale della produttività e creatività italiana del '900 permea la lunga carriera e le molteplici attività di Toffetti".