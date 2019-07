Razzia all'Outlet, denunciati in due

(ANSA) - ALESSANDRIA, 19 LUG - Abiti, alimenti, articoli elettronici: era questo il bottino di due giovani marocchini, residenti in provincia di Reggio Emilia, che nel corso di un vero e proprio tour sono riusciti a depredare l'Outlet di Serravalle Scrivia e alcuni autogrill senza pagare. I due sono stati sorpresi dalla polizia stradale nell'area di servizio di Tortona della A21 e denunciati: nella loro auto c'erano nell'auto ci sono 32 tranci di parmigiano reggiano, 4 prosciutti, vari generi alimentari, abiti 'Lacoste', diverse polo 'Ralph Lauren', profumi e console gioco 'Nintendo' per un valore totale di circa 3mila euro.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza di autogrill e negozi dell'Outlet hanno dimostrato che i due (un ventinovenne e un trentunenne) nascondevano la refurtiva in borse foderate di carta stagnola in modo che l'allarme antitaccheggio non scattasse. Nei loro confronti l'autorità giudiziaria ha disposto l'obbligo di dimora nella provincia di Reggio Emilia.