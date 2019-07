Chef Mammoliti a Festival Cultural Mater

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Anche lo chef del ristorante La Madernassa di Guarene (Cuneo), Michelangelo Mammoliti, stella Michelin, sarà tra i protagonisti di Cultural, il Festival della Cultura Alimentare che quest'anno si terrà a Matera, Capitale Europea della Cultura, dal 21 al 23 luglio. Le nove edizioni del Festival hanno coinvolto circa 400 produttori e oltre 340 ospiti.

La masterclass di Mammoliti è in programma lunedì 22 luglio alle ore 10.30. Lo chef racconterà la sua idea di sostenibilità, cultura intorno al cibo, alle materie prime e presenterà un piatto, Pomod'oro. "Quattro anni fa - racconta - ho iniziato a cercare, attraverso degli amici agronomi e vivaisti, dei semi della pianta di pomodoro che rispettassero tutti i canoni del biologico e che non avessero problemi in fase di riproduzione.

Il mio Pomod'oro nasce per omaggiare un nostro grandissimo scultore e orafo contemporaneo Arnaldo Pomodoro, creatore delle Sfere di bronzo che si scompongono".