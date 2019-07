SaluTo, dialogo tra cittadini e medici

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Aprire le porte della scienza medica al grande pubblico e contrastare le fake news. Nasce con questi obiettivi - su iniziativa della Scuola di Medicina dell'Università di Torino, in collaborazione con la Città di Torino e Yeg, Your Event Group - SaluTo, appuntamento che punta a diventare annuale con una durata di sette giorni. Il primo evento si terrà alle Ogr di Torino, il 20 e 21 settembre, e sarà dedicato a diabete e obesità. Le giornate saranno divise in due momenti: il mattino sarà dedicato al convegno scientifico con incontri professionali e relazioni di esperti nazionali e internazionali, mentre il pomeriggio sarà aperto a tutti, con appuntamenti pubblici.

"Abbiamo sposato subito questo progetto per la prospettiva che ha: può attrarre turisti e portare eccellenze in campo medico con ricadute economiche importanti", spiega l'assessore comunale Alberto Sacco.