Ladri in guanti bianchi, presi dai Cc

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Erano veri e propri ladri in guanti bianchi i componenti della piccola banda specializzata nei furti nelle abitazioni individuata e bloccata dai carabinieri a Venaria (Torino). Gli arrestati sono tre macedoni di 58, 37 e 38 anni. Il soprannome deriva dall'indumento che calzavano per non lasciare impronte.

Gli investigatori si erano messi sulle tracce del gruppo, considerato autore di una serie di colpi nella cintura torinese, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini: i ladri si servivano sempre della stessa vettura. Quando una donna ha chiamato il 112 raccontando di avere visto degli sconosciuti in guanti bianchi entrare in una villa a Venaria è scattato il piano antirapina predisposto dalla Compagnia locale dell'Arma. La perquisizione ha portato al recupero di tre orologi, un braccialetto in metallo di colore argento, una chiavetta USB, una chiave meccanica. La proprietaria della villa, che non era in casa al momento dell'intrusione, ha riconosciuto uno degli orologi.