La luna nell'arte,opere a Palazzo Madama

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Dalla Terra alla Luna. L'arte in viaggio verso l'astro d'argento: è la mostra - unica in Italia sul tema - che Palazzo Madama dedica, da domani fino all'11 novembre, al corpo celeste a cinquant'anni esatti dallo sbarco del primo uomo sulla Luna. Realizzata in collaborazione con il Museo Civico d'Arte Antica e Gam, con il contributo della Regione Piemonte, propone oltre 60 opere: dipinti, sculture, fotografie, disegni e oggetti di design, che raccontano l'influenza dell'astro d'argento sull'arte e sugli artisti dall'Ottocento al 1969.

Si parte dai pittori romantici per arrivare alle atmosfere fiabesche di Marc Chagall, alla metafisica rigorosa di Felice Casorati, a Paul Klee, al surrealismo di Max Ernst e Alexander Calder, fino ai lavori di Lucio Fontana. In mostra anche alcune immagini della Nasa e oggetti del design degli anni '60.

In mostra anche un corposo nucleo di una delle più importanti collezioni internazionali di questi materiali, appartenente al piemontese Piero Gondolo della Riva.