Golf: The Open,Molinari,inizio non buono

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Devo imparare dagli errori commessi oggi e cercare di fare meglio domani. Non è certo l'inizio che sognavo e speravo".

Lo ha detto Francesco Molinari dopo il primo giro della 148/a edizione dell'Open Championship (quarto Major 2019) chiuso, dall'azzurro - campione in carica -, in 74 (+3) colpi. In Irlanda del Nord il "re" della Ryder Cup 2018 è costretto subito a rincorrere.