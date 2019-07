Carceri, la protesta è degli agenti

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Un sit-in di protesta della polizia penitenziaria è in programma domattina a Torino davanti al carcere delle Vallette. L'iniziativa è del sindacato autonomo Osapp. Si tratta di una protesta - spiega una nota - contro l'atteggiamento dell'amministrazione penitenziaria, che non ha risolto i problemi nel vari istituti di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta".

Il comunicato dell'Osapp parla di "indegne condizioni di servizio, delle mense, penuria di organici, dissesto organizzativo che investe addirittura le forniture di vestiario" e di un "crescente permissivismo verso la popolazione detenuta" da parte dei vertici che si traduce in "offese e aggressioni continue".

"E' grave - dice il segretario generale Leo Beneduci - che alle carenze e alle difficoltà si aggiungano la mancanza di attenzione e le volontarie disattenzioni della dirigenza penitenziaria".

L'Osapp invita al sit-in gli esponenti di tutti i gruppi consiliari in Comune e Regione e auspica la partecipazione anche di sindaco e governatore.