TorinoFilmLab supera soglia dei 100 film

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Raggiunge la soglia dei 100 film, diretti da registi provenienti da 49 Paesi, TorinoFilmLab, laboratorio internazionale che, dal 2008, ha accompagnato lo sviluppo di 350 progetti di lungometraggio e serie tv, assegnando 4.900.000 euro a supporto della loro produzione e distribuzione. Gli ultimi due sono i lungometraggi d'esordio diretti da registe donne, selezionati nel Concorso Internazionale del Festival di Locarno: Hogar dell'italiana Maura Delpero e A Febre della brasiliana Maya Da-Rin.

Hogar, unica produzione italiana in concorso, è ambientato in un centro religioso di Buenos Aires per giovani madri italiane ed esplora la vita di tre donne chiamate a fare i conti con le diverse sfumature dell'amore materno. Delpero è stata premiata al Torino Film Festival e in altri festival per i suoi documentari, ottenendo una nomination ai David di Donatello. Il TorinoFilmLab è promosso dal Museo del Cinema con il supporto del Mibac, della Regione Piemonte, della Città di Torino e di Creative Europe-Media.