Douja d'Or premia 268 vini, 29 gli oscar

(ANSA) - ASTI, 17 LUG - Sono 109, sui 268 premiati, i vini del Piemonte che hanno superato la severa selezione del 47/esimo Concorso enologico nazionale Premio Douja d'Or, inserito nell'omonimo Salone che si svolge ad Asti dal 6 al 15 settembre 2019. Sui 786 vini italiani in gara, sono 29 gli 'oscar' andati a dieci rossi e 19 bianchi, dei quali un bio e un igt. "La manifestazione è cresciuta anno dopo anno - dice il presidente della Camera di commercio di Asti, Erminio Renato Goria - che, attraverso commissioni di altissimo livello, seleziona i vini più pregiati e importanti di tutta Italia".

Otto le commissioni selezionatrici composte da enologi, enotecnici dell'Onav, Ais e Aspi e per la prima volta da tre giornalisti italiani. "Abbiamo unito più professionalità del settore - afferma il presidente Onav, Vito Intini - per avvicinare ancora di più la manifestazione al mondo dei consumatori". Tra i degustatori, per la prima volta anche Wang Lu, della sede Onav Cina, una delle prime assaggiatrici asiatiche della manifestazione.