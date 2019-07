Camion investe ciclista, morta 25enne

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Una 26enne, Elisa Bonavita, è morta a Rivarolo Canavese schiacciata da un camion cisterna mentre, in bici, si stava recando al lavoro. L'incidente si è verificato all'incrocio tra via San Francesco e via della Lumaca. Il mezzo pesante, svoltando a destra, ha agganciato la bici della giovane, trascinandola per alcuni metri. La giovane è finita sotto le ruote della cisterna ed è morta sul colpo.

L'autista del camion, un italiano di 43 anni residente a Torino, è stato trasportato al pronto soccorso di Cuorgnè in evidente stato di choc. La vittima da qualche mese lavorava come stagista nella biblioteca comunale di Rivarolo: stava andando in Municipio per prendere servizio quando è stata investita.