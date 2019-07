Juve: Rabiot, qui per migliorare

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - "Ho scelto la Juve con l'obiettivo di migliorare, di raggiungere un livello superiore". Adrien Rabiot si racconta ai microfoni di Juventus Tv a pochi giorni dal suo arrivo a Torino. "Sono davvero molto contento di essere qui - aggiunge l'ex Psg -. La Juve è un grande club, con prestigio e storia. Questo è il posto migliore in cui migliorare, farlo giocando insieme ad eccellenti giocatori sarà speciale per il mio sviluppo e per continuare ad imparare". Mancino, classe 1995, Rabiot si è già calato nella nuova realtà bianconera mettendosi a disposizione di Maurizio Sarri: "Sono un giocatore a cui piace fare un po' di tutto ma, se dovessi descrivere me stesso, direi che sono un giocatore offensivo, un calciatore box-to-box - si descrive -. Non vedo l'ora di iniziare a giocare".