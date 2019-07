Vialli e Mauro Golf Club contro la Sla

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Torna la Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, competizione benefica giunta alla XVI edizione, organizzata dalla omonima onlus. Il 2 settembre professionisti, celebrity e amateurs saranno di nuovo insieme, sul green del Royal Park I Roveri, per raccogliere fondi a favore della Ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

"La Golf Cup è cresciuta anno dopo anno raggiungendo traguardi che non ci saremmo mai immaginati - raccontano Gianluca Vialli e Massimo Mauro - Ad oggi la Fondazione ha raccolto e devoluto oltre 3,7 milioni alla ricerca. Un risultato straordinario di cui siamo estremamente orgogliosi che non sarebbe stato possibile senza il contributo di tutti coloro che in questi anni hanno scelto di condividere la nostra missione e grazie ad un eccellente gioco di squadra. Avanti così".