The Open: Molinari, emozione speciale

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Difendere il titolo è sempre un'emozione speciale, farlo in questo torneo è qualcosa d'indescrivibile. Come nella Ryder Cup 2018, voglio immergermi nell'atmosfera e godermi il più possibile questa esperienza".

Così Francesco Molinari nella conferenza stampa di presentazione della 148/a edizione dell'Open Championship, quarto ed ultimo Major 2019 in programma da giovedì a domenica prossimi in Irlanda del Nord. Da Portrush, dove difenderà la Claret Jug - riconsegnata, almeno momentaneamente, al board dell'R&A - conquistata nel 2018 a Carnoustie, quando diventò il primo (ed unico) golfista italiano a vincere un Major, il campione torinese ha ricordato quel magico 22 luglio di un anno fa che lo ha consegnato alla storia. "Non vedo l'ora di scendere in campo - ha spiegato 'Laser Frankie' -. Si tratta di un percorso difficile, che ho già affrontato nel 2012 durante l'Irish Open.

Sarà una grande sfida, dove bisognerà stare attenti a non strafare".