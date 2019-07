Sostituita valvola cuore dalla carotide

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - La valvola aortica, quasi chiusa, è stata sostituita con una protesi che, per la prima volta in Italia, è stata impiantata attraverso l'arteria carotidea.

L'intervento, su un paziente di 53 anni in attesa di trapianto di rene, all'ospedale Molinette di Torino. I tanti anni di dialisi avevano rovinato le arterie periferiche dell'uomo, rendendo impossibile passare dalla femorale della gamba, tecnica ormai tradizionale. E' stato così deciso l'intervento attraverso il collo, a paziente sveglio grazie all'anestesia locoregionale.

Dopo 50 minuti di intervento, il paziente è stato trasferito in reparto senza passaggio in terapia intensiva. Dimesso dopo tre giorni, può ora aspettare un rene nuovo.