Ramsey, spero di seguire orme di Charles

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Essere alla Juve "è un grande sogno, ma anche una sfida impegnativa". Così Aaron Ramsey, il centrocampista scozzese che è una delle novità della stagione bianconera. "Quando ho saputo che la Juve era interessata a me - ha aggiunto - ho subito pensato che sarei andato a giocare in uno dei più grandi club del mondo. Sono orgoglioso di essere qua, giorno dopo giorno sto recuperando dall'infortunio, non vedo l'ora di giocare". Ramsey indosserà la maglia numero 8, per tanti anni di Marchisio: "Gli ho parlato un paio di volte al J Medical - ha rivelato lo scozzese - spero di riuscire a ripetere la sua bella carriera alla Juve. E spero anche di seguire le orme Charles, un grande scozzese nella storia del club bianconero". Non è ancora certo che Ramsey partecipi alla torunèe in Asia: "Deciderò tra due giorni", spiega. L'ex Arsenal è entusiasta di Sarri: "Con lui è facile parlare. E l'anno scorso al Chelsea ha avuto una stagione formidabile, penso che possa ripetersi anche alla Juve".