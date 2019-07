Maltempo: terminate piogge, torna anticiclone africano

Nel pomeriggio di ieri è cessato il maltempo in Piemonte, che ha portato piogge abbondanti e neve oltre i 2500 metri. I valori più significativi registrati dalle stazioni meteo della rete di Arpa a Treiso (Cuneo), 122 mm, Torino, 121, Acqui Terme (Alessandria), 119 mm, Loazzolo (Asti) 110 mm.

La stazione di Caldirola (Alessandria) ha registrato 78 mm con un massimo di 45 mm in un'ora.

Da oggi - spiega Arpa - "la rapida espansione dell'anticiclone africano sul Mediterraneo occidentale riporterà tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con temperature in aumento sino a valori di poco inferiori ai 30 gradi in pianura".

Mercoledì "il passaggio di aria più fresca a ridosso dell'arco alpino - prevede sempre Arpa - determinerà una moderata instabilità pomeridiana con rovesci sparsi sui rilievi alpini". (ANSA).