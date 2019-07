Coopeative Torino in buona salute

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Il sistema cooperativo torinese è robusto e longevo. Ma soprattutto, a parte il calo fatto registrare dall'edilizia, è quasi tutto stabile o in lieve crescita. E' quanto emerge dall'indagine della Camera di Commercio di Torino, presentati oggi dal presidente Vincenzo Ilotte, con i presidenti di Legacoop Piemonte, Giancarlo Gonella, e di Confcooperative Piemonte Nord, Gianni Gallo.

Il sistema conta quasi 1.400 cooperative, un fatturato di due miliardi e mezzo e oltre 45 mila addetti. Nel 2018 è calato del 4%, soprattutto nell'edilizia. Bene o stabili quasi tutti gli altri settori, con le migliore performance in turismo e socio-sanitario, le peggiori nell'abitazione. "Con la nostra stabilità - commenta Gonella - abbiamo attutito la devastazione sociale dovuta alla crisi".

"Stiamo puntando molto - aggiunge Gallo - sull'innovazione, fondamentale per restare sul mercato".

"Sulle cooperative - rimarca Ilotte - abbiamo investito molto: sono un settore da coltivare e tenere stretto".